Bandiera blu dal cielo. Il vessillo consegnato dai paracadutisti: "Grande spettacolo"

GROSSETOEra proprio così. "Volare ohhh". Sembrava che il vento di ieri cantasse il celebre ritornello di Domenico Modugno sopra le spiagge di Principina e Marina di Grosseto. Grande espressione di italianità, perché ogni qual volta che c’è il tricolore il senso di appartenenza si sprigiona nelle persone. Ancora una volta il litorale grossetano ottiene il riconoscimento importante con la Bandiera blu. Questa volta però è arrivata dal cielo. Con i paracadutisti per di più. L’idea? Nasce dall’assessore Erika Vanelli per rimarcare quanto questo riconoscimento non sia affatto scontato visto che viene ottenuto con costanza. Quindi dopo essere stata portata dal mare, portata a mano, mancava solo l’arrivo dal cielo. Quattro paracadutisti della scuola di volo SkyDive, di cui uno impugnava con i piedi la bandiera italiana e la bandiera blu, si sono lanciati da un elicottero ed ha consegnato l’attesa bandiera, sia in un primo momento nella spiaggia di Principina e poi a Marina di Grosseto. Presenti in spiaggia oltre ai tanti bagnanti incuriositi dallo spettacolo in cielo, rappresentanti della capitaneria di porto e delle forze armate, c’era anche la banda grossetana. "Anche quest’anno l’abbiamo riottenuta- spiega Vanelli- è frutto di un lavoro meticoloso dell’ufficio ambiente. Sia la bandiera blu che le cinque vele che abbiamo ottenuto da Legambiente, e le bandiere verdi, arrivano grazie a politiche territoriali intelligenti, di governance locale attiva e cittadini attenti alle politiche ambientali. Questo riconoscimento dimostra che il comune investe su questi settori con l’aiuto di una rete formata dai balneari ad esempio, dai cittadini e turisti. Ho voluto il paracadutista, ed ho avuto la conferma dalla scuola di volo SkyDive Costa d’argento. Ringrazio la scuola di volo e la capitaneria di porto. Non dobbiamo dare per scontato questo riconoscimento ottenuto, che delusione sarebbe se non la ottenessimo più?".Maria Vittoria Gaviano