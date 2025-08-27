Firenze, 27 agosto 2025 – Un viaggio tra le più esclusive proprietà toscane in vendita, veri e propri gioielli dell’architettura storica e del lusso contemporaneo. Dalle colline di Pisa al cuore di Firenze, fino al mare di Forte dei Marmi e ai vigneti del Chianti, Dreamer Real Estate porta sul mercato internazionale cinque dimore che definire straordinarie è riduttivo. Scopriamole insieme.
Viste mozzafiato, giardini incantati, aeroporti privati: ecco le 5 dimore al top della Toscana (e quanto costano)