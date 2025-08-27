“L'arma” del cinema

CronacaIncidente in A12, chiusa l’autostrada tra Rosignano e Collesalvetti
27 ago 2025
REDAZIONE CRONACA
Incidente in A12, chiusa l’autostrada tra Rosignano e Collesalvetti

Sul posto ambulanza ed elisoccorso Pegaso. Coinvolta una moto, una persona è stata soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale

Incidente sull'autostrada A12, i mezzi di soccorso sul posto

Livorno, 27 agosto 2025 – Incidente sull’autostrada A12 al chilometro 182. Il traffico è bloccato tra Collesalvetti e Rosignano per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso. L’incidente è avvenuto in direzione sud. Secondo le prime informazioni nell’incidente, avvenuto in galleria, è coinvolta una moto. Una persona è stata soccorsa e trasportata in ospedale in codice rosso.

Sul posto i soccorsi del 118 con ambulanza e l’elisoccorso Pegaso. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 27 agosto. Da chiarire le dinamiche e le cause dello scontro nel quale, al momento, non sembra che siano rimasti coinvolti altri mezzi. 

Notizia in aggiornamento

