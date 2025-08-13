Ville e casali, Lucca fa gola agli stranieri. In 5 anni valori cresciuti più del lago di Como e Firenze

Lucca, 13 agosto 2025 – Lucca e provincia continuano ad attrarre investitori stranieri che prediligono l’acquisto di immobili di fascia alta. In una logica che attribuisce al nostro Paese, in questo settore, una crescita stabile e uno stile di vita definito dai compratori irresistibile, il “Wealth report 2025” divulgato da Knight Frank, tra le agenzie immobiliari indipendenti più importanti a livello mondiale, fornisce numeri significativi per quanto riguarda la nostra provincia e in particolare il capoluogo.

Tra le performance migliori degli ultimi cinque anni, spicca Lucca (+26,5%), seguita dal Lago di Como (+26,3%) e Firenze (+23%).

“In un mondo sempre più instabile – afferma il capo dipartimento immobili residenziali di Knight Frank, Mark Harvey – l’Italia offre ciò che molti cercano: sicurezza, cultura, paesaggi straordinari e un lifestyle autentico, il tutto supportato da un sistema fiscale attrattivo”.

A occuparsi di immobili di pregio, a Lucca, è l’agenzia “Serimm Srl in associazione con Knight Frank LLP”, il cui Ceo è Alessandro Deghè.

“La Toscana continua a essere una regione molto apprezzata dagli acquirenti stranieri – afferma – infatti, secondo l’Istat, il numero di residenti stranieri in Toscana è aumentato dell’11,2% nell’ultimo decennio; è interessante notare che i valori medi degli immobili di lusso a Lucca, negli ultimi 5 anni, hanno registrato l’incremento maggiore (27%) e non solo in Toscana, ma anche a livello nazionale, superando città come Firenze, Venezia e Milano”.

La Serimm, nell’anno 2024, ha registrato vendite per oltre 80 milioni di euro, con valori al metro quadro che hanno sfiorato gli 8mila euro per alcuni immobili particolarmente esclusivi.

Prosegue Alessandro Deghè: “Il mercato estero predilige principalmente ville storiche e rustici in campagna o appartamenti nel centro storico; e una conseguenza della situazione geopolitica in corso, fa sì che la nostra clientela in questo momento preferisca proprietà chiavi in mano, in modo da avere un asset liquido invece che un progetto di ristrutturazione che può impiegare più anni, non solo a causa delle tempistiche dei lavori ma anche a causa dei ritardi provocati dalla burocrazia”.Tra le zone più richieste, fa sapere il Ceo di Serimm-Knight Frank , le colline a nord e nordovest del centro storico, “possibilmente a 15 minuti dal centro di Lucca e le colline tra Lucca e la Versilia”.

La clientela delle dimore da sogno, arrivano prevalentemente da Benelux, Germania, Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia.