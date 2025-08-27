Arezzo, 27 agosto 2025 – Toscana Diffusa, accordo di programma con il Comune di Foiano della Chiana

Nell'ambito delle politiche per i territori della Toscana diffusa, ed in particolare nelle azioni per il contrasto dell'abbandono di terreni e immobili, la Regione ha approvato un protocollo d'intesa con il Comune di Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo, che finanzia con un contributo di 70 mila euro la realizzazione dei lavori di sostituzione dei portoni delle unità immobiliari in Via Dante Alighieri adibite a “Cantieri” del tradizionale Carnevale che si svolge nel comune aretino.