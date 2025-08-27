Spaccio di droga in centro a Castelfranco, arrestato un 34enne

Castelfranco di Sotto, 27 agosto 2025 - Un uomo di 34 anni, cittadino extracomunitario, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castelfranco di Sotto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata la sera del 24 agosto, a seguito di una segnalazione che indicava un presunto pusher nel centro del paese. All'arrivo dei militari, il 34enne ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo nell'androne di un palazzo.

I carabinieri hanno recuperato il pacchetto, contenente 0,45 grammi di eroina. L'uomo è stato bloccato mentre cercava di rientrare in un'abitazione. La perquisizione personale ha permesso di trovare un'altra dose di eroina da 0,41 grammi e 300 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare, invece, ha portato al ritrovamento di una vera e propria riserva di droga: 6,72 grammi di cocaina, 1,99 grammi di eroina e 0,83 grammi di marijuana, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi e ulteriori 763,90 euro in contanti. In totale, sono stati sequestrati circa 10 grammi di droga e 1.063,90 euro. L'uomo è stato arrestato e, dopo la convalida, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.