“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
MeteoMercato Forte dei MarmiVota Miss ToscanaMorso da viperaMulta rifiutiCubo Nero Givone
Acquista il giornale
CronacaSpaccio di droga in centro a Castelfranco, arrestato un 34enne
27 ago 2025
ILENIA PISTOLESI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Cronaca
  3. Spaccio di droga in centro a Castelfranco, arrestato un 34enne

Spaccio di droga in centro a Castelfranco, arrestato un 34enne

Trovati in suo possesso quasi 10 grammi di eroina, cocaina e marijuana e oltre 1.000 euro in contanti.

Carabinieri (archivio)

Carabinieri (archivio)

Castelfranco di Sotto, 27 agosto 2025 - Un uomo di 34 anni, cittadino extracomunitario, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castelfranco di Sotto con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è scattata la sera del 24 agosto, a seguito di una segnalazione che indicava un presunto pusher nel centro del paese. All'arrivo dei militari, il 34enne ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo nell'androne di un palazzo.

I carabinieri hanno recuperato il pacchetto, contenente 0,45 grammi di eroina. L'uomo è stato bloccato mentre cercava di rientrare in un'abitazione. La perquisizione personale ha permesso di trovare un'altra dose di eroina da 0,41 grammi e 300 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare, invece, ha portato al ritrovamento di una vera e propria riserva di droga: 6,72 grammi di cocaina, 1,99 grammi di eroina e 0,83 grammi di marijuana, insieme a materiale per il confezionamento delle dosi e ulteriori 763,90 euro in contanti. In totale, sono stati sequestrati circa 10 grammi di droga e 1.063,90 euro. L'uomo è stato arrestato e, dopo la convalida, è stato sottoposto all'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata