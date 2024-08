Controesodo all’insegna del maltempo, code e traffico intenso per pioggia in autostrada A1 e FiPiLi

Firenze, 17 agosto 2024 – Il maltempo è arrivato. In Toscana nel primo pomeriggio di oggi si sono scatenate brevi ma violente precipitazioni. Un forte temporale si è abbattuto nel Pisano e si è registrata pioggia in autostrada A1 anche tra Arezzo e Firenze. Disagi soprattutto per il traffico in questo sabato di inizio controesodo dalle vacanze di Ferragosto.

Temporali, la situazione in A1

Come segnalato dal portale Muoversi in Toscana, alle ore 15:15 si sono registrate in autostrada A1 code a tratti e traffico intenso per pioggia tra Arezzo e Firenze sud in direzione Bologna e rallentamenti in direzione Roma. Sempre alle ore 15 pioggia tra Firenze sud e Valdarno.

Pioggia in FiPiLi

In FiPiLi un forte temporale si è abbattuto tra Navacchio e Pisa. Pioggia anche in zona Pontedera e verso l’Empolese, in particolare tra Montelupo Fiorentino e Empoli Est.