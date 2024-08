Allerta meteo in Toscana e Liguria, in arrivo temporali, vento e grandinate

Firenze, 17 agosto 2024 – A distanza di due anni esatti la Toscana si prepara a un’altra ondata di maltempo estivo. Il ricordo del 2022 è ancora vivo, i danni furono molti e in buona parte della Toscana. Per la giornata di domenica 18 agosto il Centro funzionale toscano ha diramato un’allerta gialla per tutta la giornata e per tutto il territorio regionale. E l’allerta, ma in questo caso addirittura arancione, scatta anche in Liguria.

Come ha scritto il presidente Eugenio Giani sui social, “dalla notte a partire dalle zone costiere centro-settentrionali precipitazioni a carattere prevalentemente di rovescio o temporale, in estensione nel corso della mattinata e nel primo pomeriggio alle zone interne, in in particolare quelle centro-settentrionali”.

Rovesci e temporali anche di forte intensità sono possibili su tutte le zone, possibili grandinate e colpi di vento.

Nei riquadri l'allerta meteo arancione per la Liguria e quella gialla per la Toscana

Radar Meteo indica precipitazioni molto forti al mattino sullo spezzino, la costa apuana e versiliese, poi nel pomeriggio sulle zone interne. Difficile però, con l’instabilità estiva, riuscire a prevedere con esattezza dove colpirà la perturbazione: si sa solo che arriverà. Massima attenzione quindi e soprattutto occhio agli alberi.

Liguria

La perturbazione è attesa molto forte anche in Liguria dove c’è un’allerta arancione da mezzanotte fino alle 15 di domenica, poi gialla fino alle 17. L’allerta arancione riguarda tutta la regione.