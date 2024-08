Temporali come a Ferragosto, la Toscana si prepara. L’esperto: “Ecco perché è così difficile prevederli”

Firenze, 17 agosto 2024 – Maltempo come a Ferragosto, con pioggia, temporali forti e un brusco calo delle temperature un po’ in tutta la Toscana. Già, ma quali sono le aree e le città più a rischio? E’ la domanda che un po’ tutti si stanno facendo nel vedere le previsioni che ormai da giorni annunciano un deciso peggioramento per il week-end in corso. Nella giornata di oggi, sabato, qualche fenomeno più o meno intenso potrebbe verificarsi nel pomeriggio, ma è soprattutto domani, domenica, che si teme l’arrivo dei temporali.

Il problema, in questo caso, è sapere quando e dove si formeranno. Ma, soprattutto, è complicato sapere quanto saranno violenti e se saranno accompagnati da vento e grandine. Una risposta a questa domanda non c’è, esattamente come è accaduto a Ferragosto, quando un fronte temporalesco formatosi improvvisamente intorno all’ora di pranzo ha causato problemi in diverse zone della costa toscana. A Viareggio e in Versilia le persone sono state costrette a fuggire dalla spiaggia, mentre a Marinella di Sarzana il vento ha letteralmente scoperchiato diversi stabilimenti balneari. A Baratti, nel piombinese, una mareggiata inattesa ha disancorato le barche alla fonda e le ha gettate sugli scogli.

Temporali in Toscana: perché sono imprevedibili

Secondo l’esperto meteorologo Gordon Baldacci, è “letteralmente impossibile prevedere dove e come saranno i temporali in mare aperto in un contesto potenzialmente reattivo”. Il problema, in questo caso, è legato alle temperature estremamente elevate. “Le superfici marine molto calde mettono a disposizione grandi energie. Non basta, certo, perché si scateni un temporale più o meno forte: serve un innesco, che in assenza di correnti sostenute e ben delineate non è individuabile. Sappiamo già dalle misurazioni che su tutti i mari attorno alla nostra Penisola si andranno a formare i temporali tra domenica e lunedì con l'intervento del fronte perturbato".

Si tratta, prosegue Baldacci, “di temporali imprevedibili nella loro formazione. Solo quando vengono alla luce possiamo capire in che direzione vanno, se restano statici in mare aperto, oppure raggiungono la terraferma. Nessuna previsione modellistica, a tre giorni, può intercettare la possibile ubicazione del fenomeno, semplicemente perché non è fisicamente plausibile avere tutti gli elementi reali di ogni strato della troposfera a 24/36 ore. Si può solo ipotizzarne la posizione, che in molti casi è fallace, in un campo barico così carico di energia”.

Le previsioni: migliora da lunedì

Già dalla giornata di lunedì, il meteo in Toscana dovrebbe volgere al meglio. Se per domani, domenica, il Consorzio Lamma prevede temporali forti e un calo delle temperature, dall’inizio della prossima settimana il sole dovrebbe tornare a farla da padrone un po’ in tutte le zone della Toscana. Con una buona notizia: il caldo africano che ha accompagnato le scorse settimane dovrebbe lasciare spazio a massime in linea con le medie del periodo.