Ferragosto, inattesa bufera di vento e sabbia sulla costa toscana: raffiche a 70 all’ora. Fuga dalle spiagge

Firenze, 15 agosto 2024 – Dopo settimane di sole cocente (anche troppo) la festa di ferragosto è stata travolta da un improvviso maltempo. Solo ieri pomeriggio le previsioni del Centro funzionale della Regione Toscana indicavano una allerta gialla per temporali limitata all’Isola d’Elba e all’Arcipelago Toscano, mentre tutto il resto della regione era in verde. In realtà stamani tra i seguaci delle previsioni meteo e soprattutto tra i bagnini ha cominciato a serpeggiare inquietudine quando le mappe mostravano possibili problemi in arrivo all’ora di pranzo. E così è stato: intorno a mezzogiorno dalla riviera apuo-versiliese a Viareggio, fino a Tirrenia e Calambrone, il forte vento ha spazzato la costa centro-settentrionale facendo alzare la sabbia e provocando danni e disagi.

Le raffiche più forti a Viareggio con il vento a 60 all’ora (ma con raffiche anche di 71 km/h secondo i rilevamenti del Centro funzionale della Regione Toscana all’anemometro del lungomare), valori di poco inferiori a Forte dei Marmi. Intense raffiche anche sulle isole: dalla Gorgona a Montecristo e Capraia fra i 30 e i 43 km/h. Vento sopra i 40 all’ora nel Livornese a Venturina e San Vincenzo.

Fuggi fuggi dalla spiaggia a Viareggio e dal resto della costa, da Lido di Camaiore a Forte dei Marmi passando per Marina di Pietrasanta. Ci sono stati anche alcuni bagni che hanno subito dei danni alle attrezzature, tra questi anche l'Alhambra in Darsena a Viareggio, come ha reso noto sui social il titolare Iacopo Giannini.

VIDEO: la bufera di vento al molo di Viareggio

Fuga verso le cabine e i bar a Lido di Camaiore, memori del 18 agosto di due anni fa, quando una violenta tromba d’aria provocò gravi danni abbattendo tanti alberi e devastando alcuni stabilimenti balneari. E la spiaggia che alle 11 era già piuttosto affollata, nonostante il cielo plumbeo, a mezzogiorno era deserta.

Ferragosto è anche il giorno classica corsa ciclistica per dilettanti Firenze-Viareggio che richiama tanto pubblico, con arrivo sul lungomare: subito dopo l’arrivo la tempesta di vento e sabbia si è abbattuta sulle premiazioni costringendo tutti alla ritirata in un truck.

In Alta Versilia a Seravezza il sindaco Lorenzo Alessandrini ha disposto la chiusura all'alveo del fiume nella Valle del Serra, a causa delle condizioni meteo avverse: in caso di pioggia violenta l'area fluviale è soggetta a un repentino innalzamento del livello dell'acqua con evidenti rischi alluvionali. Disposto lo sgombero delle aree meta di gitanti in cerca di fresco.

Secondo quanto riporta l’Ansa, al Cinquale (Massa-Carrara) la protezione civile ha ordinato l'evacuazione delle spiagge.