Maltempo nel Golfo. Danni a Marinella di Sarzana, canoisti soccorsi a Portovenere

La Spezia, 15 agosto 2024 – Fuggi fuggi dalle spiagge del Golfo della Spezia e del litorale di Sarzana quando una intensa cella temporalesca ha raggiunto la costa in tarda mattinata. Le fortissime raffiche di vento hanno sorpreso decine di bagnanti che speravano di poter passare un Ferragosto al mare.

A Marinella di Sarzana si sono registrati danni alle strutture dei lidi con chiamate ai vigili del fuoco e alla polizia locale per sgomberare da alcuni arredi che sono stati spinti nella zona retrostante. Problemi anche per numerosi diportisti che sono stati sorpresi dal repentino peggioramento meteo mentre navigavano al largo.

Diverse barche in difficoltà hanno raggiunto a fatica la diga foranea che chiude il Golfo della Spezia e garantisce riparo.

Al di fuori delle bocche di Portovenere la tormenta ha sorpreso due canoisti che sono stati recuperati da alcune barche in transito. Hanno raccontato di aver dovuto abbandonare le loro canoe e le sacche impermeabili che contenevano i loro effetti personali, lanciando un appello via social per chi dovesse ritrovarli eventualmente spiaggiati altrove nei prossimi giorni.