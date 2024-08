Meteo, addio al caldo africano. In Toscana arriva il maltempo, poi sole ma senza soffrire

Firenze, 16 agosto 2024 – La “frattura” meteo di mezza estate è arrivata: il colpo di grazia al caldo africano arriva nel fine settimana con la perturbazione che già da sabato sera potrebbe portare pioggia sulla costa della Toscana, con il grosso dei fenomeni atteso per domenica e una coda anche lunedì. L’unica paura è la temperatura del mare: non è il contesto ideale avere un mare così caldo quando arriva una perturbazione perché il rischio di fenomeni estremi aumenta. Speriamo non sia questo il caso.

Il Lamma prevede per sabato 17 agosto cielo variabile con possibilità di qualche rovescio o breve temporale, più probabile sulle zone interne nel pomeriggio. Temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime stazionarie o in lieve calo sulla costa (ancora fino a localmente 34-36 gradi sulle zone interne).

Domenica cielo in deciso peggioramento con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità. Attualmente (ma le cose cambiano rapidamente con questa instabilità) il passaggio della perturbazione è atteso a partire da metà mattina fino all’ora di pranzo, soprattutto sulla costa versiliese e pisana e in Valdera.

Lunedì coda del maltempo su tutta la fascia costiera e nell’immediato entroterra, mentre da martedì la risalita dell’anticiclone delle Azzorre porterà l’estate di un tempo: sole, cielo limpido, temperature sui 30 gradi, venti di maestrale. Fino alla fine di agosto i modelli indicano una anomalia di temperatura appena sopra la media del periodo. Dopo giorni a 41 gradi, va bene così.