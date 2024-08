Mare caldissimo, temperature fino a 7 gradi sopra la media. Il Lamma: “E’ un potenziale pericolo”

Firenze, 14 agosto 2024 – A lanciare l’allarme sono gli studiosi e ricercatori del Lamma. Il mare, in particolare il Tirreno, è troppo caldo: di 5-7 gradi sopra quella che dovrebbe essere la media. E se da un lato questo potrebbe far piacere a chi si trova sulla costa ed ama particolarmente fare il bagno, dall’altro rappresenta un grosso problema. Temperature dell’acqua così elevate, unite all’arrivo di un fronte di aria fredda dall’Atlantico, potrebbero scatenare fenomeni temporaleschi particolarmente violenti.

Come si vede bene dall'immagine diffusa dal Lamma, la temperatura superficiale dei mari che circondano l'Italia è intorno a 28-30°. L'anno scorso in questi giorni – fanno notare dal Consorzio – la boa all'isola di Giannutri rilevava 26°C, quest'anno 30°C. “L'anomala persistenza dell'anticiclone e la conseguente assenza di venti significativi hanno impedito il rimescolamento dell'acqua e favorito il riscaldamento. L'elevata temperatura del mare – dicono ancora dal Lamma – è uno dei fattori che favoriscono lo sviluppo di forti sistemi temporaleschi; il mare caldo fornisce grandi quantità di vapore per la formazione delle nuvole”.

Nei prossimi giorni sull'Italia è previsto l'arrivo di aria fredda in quota, che entrando a contatto con l'aria molto calda nei bassi strati favorirà lo sviluppo di temporali. Sulla Toscana saranno più probabili domani sull'Arcipelago e occasionalmente sulla costa, mentre fenomeni più frequenti e diffusi sono attesi tra domenica e lunedì. La buona notizia è che le temperature inizieranno a scendere lentamente già da Ferragosto, più decisamente da domenica.