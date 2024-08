Altro giorno a 40 gradi: la Toscana boccheggia. Ma c’è la data in cui tutto può cambiare

Firenze, 12 agosto 2024 – E’ una situazione sempre più pesante. Di giorno stare all’aria aperta nelle ore più calde è sempre più faticoso. La notte difficilmente nelle città si scende sotto i 24 gradi. L’ondata di calore che ormai da giorni attanaglia la Toscana sembra senza fine. Le autorità stanno monitorando la situazione.

Le ondate di caldo come quella che attraversa la regione possono infatti creare problemi negli ospedali, con accessi che aumentano a causa delle conseguenze che le alte temperature provocano nelle persone fragili, negli anziani, nei cardiopatici. Il Centro funzionale della Regione intanto fa una fotografia, momento per momento, delle temperature in Toscana. Dati liberamente consultabili online.

Meteo in Toscana, continua il grande caldo. Ma all'orizzonte potrebbe, il condizionale è d'obbligo, esserci un'inversione di tendenza

Molte, anche nella giornata di lunedì 12 agosto, le città che hanno superato i quaranta gradi. Tra queste anche Firenze, che già nella giornata di domenica era andata sopra i 41. Non è da meno l’Empolese Valdelsa, con i quaranta di Empoli e di Cerreto Guidi. Tra Pisa, Lucca e Pistoia, vanno a quaranta gradi nella giornata di lunedì anche Castelfranco di Sotto, Montecarlo e Pescia. Non è da meno il Chianti Fiorentino.

Qui il centro funzionale segnala quaranta gradi a Gaiole in Chianti. E mentre anche sull’Amiata Abbadia San Salvatore non scende sotto i 34 nonostante si trovi a 800 metri di altitudine, anche la Maremma sfiora i quaranta in diverse località.

Cosa succederà nei prossimi giorni? Per la prima volta si inizia a vedere la possibile data di una svolta. Di un abbassamento delle temperature per effetto di piogge anche forti. Dovrebbe accadere in Toscana a partire da sabato 17 agosto. Interessata anche la giornata di domenica 18. Pioggia che attualmente il Lamma dà al 60% di possibilità.

Sia nell’interno che sulla costa. Sono solo previsioni a lungo termine ma appunto danno una prima fotografia di cosa potrebbe accadere. La situazione è in miglioramento nella giornata di lunedì 19, quando la pioggia dovrebbe sparire con il ritorno del sole ma a temperature più umane.

Se insomma se per questi primi giorni della settimana fino a giovedì il caldo resterà in forma pressoché uguale, con solo un paio di gradi di calo nelle massime, da venerdì dovrebbero iniziare le prime piogge che poi appunto si concretizzerebbero nel weekend. Il condizionale è d’obbligo, nei prossimi giorni capiremo cosa accadrà.