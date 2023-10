Allerta meteo arancione in Toscana, la diretta: temporali forti e fiumi a rischio

Firenze, 30 ottobre 2023 – È il giorno dell’allerta meteo arancione in Toscana. Per 24 ore massima attenzione in tutta la regione per il peggioramento delle condizioni meteo. La Sala operativa della protezione civile regionale ha fatto sapere in particolare che sono attesi temporali forti e pioggia diffusa. L’allerta meteo arancione è stata infatti diramata per rischio idraulico e idrogeologico e violente perturbazioni. Scuole chiuse per maltempo in molti Comuni della Toscana.

L’allerta meteo che riguarda la maggior parte della regione è arancione per rischio idrogeologico, ovvero la possibilità che ci siano problemi di ingrossamento dei corsi d’acqua del reticolo minore. C’è però anche un’allerta arancione per rischio idraulico, ovvero l’ingrossamento dei fiumi principali. Questa riguarda la parte nord della Toscana ovvero alcuni Comuni della provincia di Massa Carrara.

Una ulteriore allerta meteo è scattata per mareggiate. Riguarda l’Arcipelago toscano con l’Elba e le altre isole e l’estrema parte sud della provincia di Grosseto: Capalbio, Argentario, Orbetello e Isola del Giglio.