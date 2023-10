Tempesta di acqua e vento sconvolge Torre del Lago, danni a auto e case

Viareggio, 30 ottobre 2023 – Tromba d'aria nella sera di lunedì poco prima delle 21 in centro a Torre del Lago: tetti scoperchiati, tegole sulle auto, gazebi e verande dei giardini volati via. Il disastro ha colpito il ìcentro del paese, nella zona sottopasso tra le vie Garibaldi, Mazzini e Marconi.

Allerta arancione, gli aggiornamenti

E lungo l'Aurelia per un tratto di 100 metri davanti al ristorante Lombardi. Al momento non si lamentano feriti. Il fortunale, durato pochi minuti, ha visto piogge torrenziali e vento fortissimo che hanno fatto danni anche in altre zone della Versilia: un albero abbattuto su una strada di Lido di Camaiore, un altro caduto a Stazzema, due tigli stramazzati su viale Apua a Pietrasanta con la strada chiusa al traffico.

I danni a Torre del Lago

Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno controllato i danni e soprattutto messo in sicurezza le auto danneggiate e gli edifici. Quella di lunedì 30 ottobre è stata una giornata di allerta arancione per tutta la Toscana. Diverse criticità, con il fiume Magra che in provincia di Massa Carrara ha superato il primo livello di guardia per poi rientrare. Duemila i fulmini che si sono abbattuti nella serata di lunedì in due ore su tutta la Toscana.