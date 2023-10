Maltempo in Toscana, preoccupa la piena del Magra a Pontremoli

Pontremoli (Massa Carrara), 30 ottobre 2023 – Continua a piovere in Toscana e a preoccupare, ora, è il livello di alcuni fiumi. Il livello del Magra continua ad alzarsi da stamani ed è arrivato ad una portata di 400 metri cubi al secondo nella zona di Pontremoli.

Le immagini sono al tempo stesso spettacolari e preoccupanti. È prevista un’intensificazione dei fenomeni dalle ore 18-19 di oggi, lunedì 30 ottobre, fino alle prime ore della giornata di domani, a partire dalle aree di nord ovest della Toscana.

Oggi nella maggior parte della regione è stata diramata allerta arancione fino alla mezzanotte per rischio idrogeologico e temporali forti. La stessa allerta passa a gialla fino alle ore 08 di domani martedì 31. In particolare, allerta gialla nella giornata di domani anche per rischio vento su Alto Mugello, Val Tiberina e costa centrale, rischio mareggiate su costa centrale e Arcipelago.