Firenze, chiusi i parchi e giardini pubblici: possibili temporali forti

Firenze, 30 ottobre 2023 – Aree verdi chiuse per precauzione. A causa dell’allerta meteo arancione prevista per oggi, 30 ottobre, è stata firmata un’ordinanza che impone, dalle 17 fino alle 24, la chiusura di parchi, giardini e aree verdi, ad accesso regolamentato, raccomandando ai cittadini di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili.

Le previsioni parlano di una intensificazione della perturbazione che sta attraversando la Toscana appunto nella parte finale della giornata, dal pomeriggio a sera inoltrata.

Diretta maltempo in Toscana: gli aggiornamenti

Il Comune invita i gestori delle attività economiche concessionari di aree presenti all’interno di giardini o parchi ed aree verdi pubbliche liberamente accessibili di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di loro pertinenza.

E’ vietata qualunque attività all’aperto nei giardini e parchi pubblici ed aree verdi e viene sospesa la fermata “Cascine” della linea tramviaria T1.

Intanto la situazione maltempo viene monitorata anche nel resto della Toscana. In particolare nel settore nord, in provincia di Massa Carrara, c’è stato un brusco innalzamento dei livelli del fiume Magra.