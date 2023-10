Maltempo a Firenze, e provincia, alberi caduti e allagamenti: tanti interventi

Firenze, 30 ottobre 2023 – Anche a Firenze e provincia ci sono stati danni a causa del maltempo che ha imperversato sulla Toscana nella serata di lunedì. L’allerta arancione e le previsioni meteo avevano annunciato possibili temporali forti a partire dalle 20 e così è accaduto.

La provincia di Firenze è stata colpita, con vento forte e tanta pioggia. Vari alberi caduti un poì in tutta la provincia.

Ai vigili del fuoco sono arrivate almeno trenta chiamate per allagamenti e alberi caduti. Gli interventi riguardano i comuni di Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Dicomano, Figline, Firenze, Firenzuola, Gambassi Terme, Greve in Chianti, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Vaglia.

Un albero è caduto sul Ponte all’indiano sulla carreggiata in direzione Scandicci prima del distributore. Mentre a Figline Valdarno si è allagato il sottopasso in via Fratelli Cervi.