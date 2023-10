Allerta arancione in Toscana lunedì 30 ottobre: violenta perturbazione, le zone

Firenze, 29 ottobre 2023 – Scatta una nuova allerta arancione per praticamente tutta la Toscana, a parte l’estremo lembo est. L’allerta emessa dalla Regione Toscana sarà in vigore dalla mezzanotte tra domenica e lunedì alla mezzanotte tra lunedì e martedì. Un giorno intero dunque di allerta arancione quello di lunedì 30 ottobre.

Scatta nuova allerta arancione in Toscana lunedì 30 ottobre

Lo scenario del maltempo in Toscana di lunedì parla di un’area depressionaria che da ovest delle isole britanniche scende verso il Mar Ligure. Area depressionaria che sarà seguita da un fronte freddo ad essa collegato. Queste correnti instabili porteranno a fenomeni che potrebbero essere particolarmente insistenti a ridosso delle Alpi Apuane e dell’Appennino. Possibili accumuli fino a 300 millimetri entro la fine della serata di lunedì. Da capire adesso come si muoveranno i sindaci e in quali comuni le scuole saranno chiuse.

Rischio idrogeologico: dove

L’allerta meteo che riguarda la maggior parte della Toscana è arancione per rischio idrogeologico, ovvero per la possibilità piuttosto concreta che ci siano problemi di ingrossamento di corsi d’acqua del reticolo minore.

Rischio idraulico: dove

C’è anche un’allerta arancione per rischio idraulico, ovvero per l’ingrossamento dei fiumi maggiori. Ma questa riguarda soltanto la parte nord della Toscana che corrisponde all’ultima parte della provincia di Massa Carrara con i seguenti comuni coinvolti: Aulla, Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Le previsioni

Piogge e temporali anche di forte intensità sono previsti, a partire dalle prime ore di lunedì 30 ottobre, nelle zone di nord-ovest e sulla costa. Questi fenomeni tenderanno poi ad estendersi nel corso della giornata anche all'interno della regione, dove potranno verificarsi, nel pomeriggio intensi temporali. Alle piogge intense potranno accompagnarsi grandinate e colpi di vento che saranno particolarmente forti in Arcipelago, Appennino e lungo la costa centro-settentrionale. Il mare sarà molto mosso fino ad agitato a sud dell'Elba.

Solo una zona in giallo

Quasi tutta la Toscana sarà dunque in arancione per rischio idrogeologico. Solo nelle zone di Val Tiberina, Casentino e Valdichiana l’allerta sarà sempre per rischio idrogeologico ma gialla.

Allerta mareggiate

Un’ulteriore allerta meteo è scattata per mareggiate. E riguarda l’Arcipelago toscano con l’Elba e le altre isole e l’estrema parte sud della provincia di Grosseto, ovvero Capalbio, l’Argentario, Orbetello, l’Isola del Giglio.