“Quadro meteorologico molto critico”, allerta arancione in Toscana: le previsioni

Firenze, 29 ottobre 2023 – “Un quadro meteorologico molto critico”. È questa la frase con cui la protezione civile regionale vuole mettere tutti in allarme per la giornata di lunedì 30 ottobre, ovvero quella dell’allerta meteo arancione in Toscana. Le previsioni della regione sono preoccupanti: una nuova intensa perturbazione interesserà la Toscana a partire dalla serata di oggi, domenica 29 ottobre, e per tutta la giornata di domani, lunedì 30 ottobre.

Queste le previsioni della Sala operativa della protezione civile regionale: sono attesi “eventi di piena significativi anche sui corsi d’acqua principali”. Nel dettaglio, piogge e temporali anche di forte intensità sono previsti nelle zone di nord-ovest e sulla costa. Questi fenomeni tenderanno poi a estendersi nel corso della giornata anche all’interno della regione, dove potranno verificarsi, nel pomeriggio, temporali molto forti.

Alla pioggia intensa potranno accompagnarsi grandinate e colpi di vento che saranno particolarmente forti in Arcipelago, Appennino e lungo la costa centro-settentrionale. Il mare sarà molto mosso fino ad agitato a sud dell'Elba.

Per questo è stata diramata un’allerta arancione per rischio idraulico, idrogeologico e temporali forti valido per tutta la giornata di domani per tutte le province toscane con l'eccezione delle zone Val Tiberina, Casentino e Valdichiana per le quali è stato emesso un codice giallo.