Scuole chiuse per maltempo in Toscana lunedì 30 ottobre: ecco dove

Firenze, 29 ottobre 2023 – Allerta arancione in Toscana con possibili situazioni “molto critiche” come spiega il sistema di Protezione Civile regionale introducendo l’ondata di maltempo di lunedì 30 ottobre. Le piogge potrebbero essere molto forti, con possibili allagamenti e con l’innalzamento fino ai livelli di guardia del reticolo minore dei corsi d’acqua.

Allerta arancione in Toscana, le zone e gli orari

Un’allerta che di fatto riguarda l’intera toscana con l’eccezione di un lembo ovest in provincia di Arezzo, dove l’allerta sarà gialla.

Come accade in questi casi, per evitare vari tipi di problemi riguardanti l’incolumità delle persone e l’aggravio di traffico nelle strade, molti Comuni decidono di sospendere le lezioni e chiudere gli istituti. Ecco dunque provincia per provincia dove le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse nella giornata di lunedì 30 ottobre.

Provincia di Massa Carrara

Aulla, Bagnone, Mulazzo, Fivizzano

Provincia di Lucca

Pescaglia, Borgo a Mozzano

Provincia di Livorno

Collesalvetti