Arezzo, 19 giugno 2025 – Cortona, incontro pubblico per il Piano operativo di prossima adozione

Mercoledì 25 giugno, prosegue il percorso di partecipazione per l’adozione dello strumento urbanistico

Un incontro pubblico per favorire la condivisione del processo di formazione del nuovo Piano Operativo (ex Regolamento urbanistico) del Comune di Cortona. L’appuntamento è fissato per mercoledì 25 giugno alle ore 15 nella sala del Consiglio comunale (ingresso da piazza Signorelli).

Questo incontro rientra nel percorso di partecipazione per la formazione del nuovo Piano operativo, strumento urbanistico con cui si mettono in campo obiettivi e indirizzi strategici contenuti nel Piano strutturale. Per partecipare a distanza, è possibile ottenere l’indirizzo della piattaforma «Go To Meet» facendo richiesta a [email protected]