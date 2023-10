Allerta arancione, a Spezia chiuse tutte le scuole lunedì 30 ottobre. La situazione in provincia

La Spezia, 29 ottobre 2023 – Scuole chiuse a Spezia nella giornata di lunedì 30 ottobre. L’allerta arancione che preannuncia possibili temporali anche molto forti ha portato il Comune a sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado. Studenti a casa dunque, in previsione di possibili criticità.

"Ho firmato un’ordinanza – dice il sindaco Peracchini – che per la giornata di lunedì 30 ottobre, dispone su tutto il territorio del Comune della Spezia la sospensione dell’attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado, dei servizi per l’infanzia educativi e ricreativi, l’interdizione a persone o mezzi nei parchi e impianti sportivi pubblici all’aperto, nei giardini pubblici, nelle aree giochi e nei cimiteri, la sospensione dei due trenini turistici in esercizio nelle vie cittadine, il divieto di transito a persone o mezzi nelle seguenti zone: via Beghi, sottopasso Cozzani località Terrazze, via Caselli, via del Camposanto. Prestare attenzione e limitare gli spostamenti”.

Dunque non ci sono solo le scuole ad affrontare le chiusure. Porte sbarrate anche per cimiteri e giardini pubblici. Le forze di Protezione Civile monitoreranno la situazione.

Ma ecco l’elenco dei comuni con scuole chiuse nel resto della provincia della Spezia (in aggiornamento):

Beverino, Bolano, Ameglia, Monterosso