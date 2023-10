Allerta arancione in Liguria lunedì 30 ottobre, orario e le zone a rischio

La Spezia, 29 ottobre 2023 – Non solo in Toscana. Anche in Liguria è stata diramata allerta meteo arancione per temporali e pioggia forte. Lo comunica Arpal. L’allerta, in particolare, ha validità dalla mezzanotte di oggi, tra domenica 29 e lunedì 30 ottobre, fino alla mezzanotte di domani. Quindi per tutto il giorno di lunedì.

“Siamo alla vigilia di 24-36 ore fortemente perturbate anche sulla Liguria – prevede Arpal –. La modellistica previsionale ben inquadra a grande scala lo scenario meteo, caratterizzato da un profondo minimo posizionato sull'Irlanda, la tempesta chiamata 'Celine’ da Meteo France, capace di richiamare sul Nord Italia aria molto umida dal Mediterraneo”.

Le zone

Arpal fa sapere che l’allerta gialla per temporali riguarda tutta la Liguria, dalle 21 di domenica 29 ottobre. “Sul centro-levante arancione per temporali e piogge diffuse: dalle 00.00 alle 20 sul centro (Area B), dalle 00.00 alle 23.59 sul levante (Aree C ed E)".

Zona A: gialla dalle 21 di domenica alle 00.00 di lunedì 30 ottobre (verde sui bacini grandi)

Zona B: gialla dalle 21 alle 00.00 di domenica, poi arancione per temporali fino alle 20, poi gialla fino alle 00.00 di lunedì 30 ottobre

Zona C: gialla dalle 21 alle 00.00 di domenica, poi arancione per temporali e piogge diffuse fino alle 00.00 di lunedì 30 ottobre

Zona D: gialla dalle 21 di domenica alle 00.00 di lunedì 30 ottobre (verde sui bacini grandi)

Zona E: gialla dalle 21 alle 00.00 di domenica, poi arancione per temporali e piogge diffuse fino alle 00.00 di lunedì 30 ottobre.