Le perle nascoste dell'Arcipelago Toscano. Dalla Gorgona a Montecristo, come visitarle

Firenze, 15 giugno 2025 - Accanto alle spiagge da copertina dell'Isola d'Elba, alle calette nascoste del Giglio o ai sentieri che si arrampicano sui pendii dell'Isola di Capraia c'è una parte dell'Arcipelago Toscano sconosciuto ai più. Isole che tutti hanno sentito nominare, o che magari hanno intravisto nelle giornate in cui la visibilità lo consentiva, ma che in pochissimi hanno avuto la fortuna di visitare. Sono le perle nascoste del nostro mare, piccoli lembi di terra che si affacciano su un mare cristallino e che presentano ecosistemi unici nel suo genere. Da Montecristo alla Gorgona, da Pianosa a Giannutri: visitarle è possibile, ma le regole sono ferree e non sempre è facile trovare posto. Servono pazienza, tempo libero e una buona dose di spirito d'avventura, ma con un pizzico di fortuna tutto è possibile. Ecco come fare.