Pianosa, una tartaruga Caretta Caretta ha nidificato in pieno giorno

Pianosa (LI), 23 luglio 2024 – Salgono a sei i nidi di Caretta Caretta sull’Isola di Pianosa, l’isola protetta è diventata la nuova nursery e il nuovo paradiso delle tartarughe.

La mattina del 22 luglio i carabinieri forestali del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano hanno assistito alla sesta nidificazione dell’animale, filmando e fotografando da distanza la tartaruga solo da dietro quando era ormai in “trance nidificatoria”, e scattandole una foto di fronte, per identificare l’esemplare, solo quando la Caretta caretta è ritornata nel mare trasparente di Pianosa.

«L’intervento dei carabinieri forestali è stato da manuale – dice Isa Tonso, responsabile per Legambiente del progetto 'Elba isola delle tartarughe'. – e li ringraziamo insieme ai nostri volontari e a quelli degli amici di Pianosa e alle guide del Parco Nazionale che nelle prossime settimane si troveranno di fronte alla nascita di centinaia di tartarughine. Fortunatamente questa vera e propria nursery di tartarughe marine, che fa sembrare Cala Giovanna una piccola succursale settentrionale della spiaggia dei Conigli di Lampedusa, è nata in un luogo protetto, dove non ci sarà bisogno di fare turni di sorveglianza. Basterà lasciar fare la natura e poi contare i gusci delle uova dentro i nidi per capire come è andata».