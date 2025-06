Arezzo, 22 giugno 2025 – Scelgo Arezzo e Con Arezzo incontrano i cittadini di Staggiano: al centro il tema dei rifiuti

Prosegue il ciclo di incontri pubblici promosso da Scelgo Arezzo e Lista Civica delle Frazioni - Con Arezzo per ascoltare le esigenze dei cittadini delle frazioni e costruire una governance più vicina ai territori. Il prossimo appuntamento è in programma domani, lunedì 23 giugno, al Circolo Arci di Staggiano e sarà dedicato in particolare al tema della gestione dei rifiuti, una questione sempre più sentita e al centro di numerose segnalazioni e criticità.

Nel corso della serata si parlerà anche di innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio, raccogliendo idee e proposte concrete per migliorare la qualità della vita nelle frazioni.

All’incontro interverranno Alessandro Meucci, coordinatore della Lista Civica delle Frazioni – Con Arezzo, insieme ai consiglieri comunali di Scelgo Arezzo, Valentina Sileno e Marco Donati. Sarà inoltre distribuito un questionario sulla qualità della vita nelle frazioni, pensato per raccogliere dati e suggerimenti utili a orientare future azioni amministrative.

L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza.