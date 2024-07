Parco e Comuni amici delle tartarughe marine. La campagna di monitoraggio e di protezione

ll Parco di San Rossore, il Comune di Vecchiano e quello di San Giuliano ricevono da Legambiente, la bandiera di "amico delle tartarughe". Con i suoi 30 chilometri di spiagge, il Parco è tra i protagonisti del progetto Life Turtlenest coordinato da Legambiente e co-finanziato dall’Ue, che istituisce una rete internazionale per lo studio e la protezione della tartaruga marina, la cui riproduzione e sopravvivenza è minacciata dai cambiamenti climatici e dall’eccessiva presenza dell’uomo sulle spiagge. "Nel 2023 sul litorale pisano, in zona Parco, c’è stato il primo nido di Caretta caretta dopo anni – spiegano la vicepresidente Claudia Principe ed il consigliere del Parco Maurizio Bandecchi – sono state oltre 20 le piccole nate. I cambiamenti climatici stanno facendo spostare le nidificazioni sempre più a nord, per cui è necessario organizzare campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e ai balneari, formare personale e volontari e aumentare i monitoraggi, perché scoprire un nido in tempo aumenta il successo della schiusa". "È fondamentale per la tradizione ambientale del Parco e del nostro Comune, il cui litorale ricade in riserva naturale, perseguire progetti di sensibilizzazione e monitoraggio di questo tipo – dice il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori - Ed è motivo di orgoglio tramandare, anche attraverso azioni di formazione, l’importanza del rispetto e della tutela ambientale, coinvolgendo anche i più giovani nella cura dell’ambiente". "Siamo onorati di questo riconoscimento, che ci esorta ad andare avanti, determinati, nel proseguire il costante impegno a tutela dell’ambiente - affermano il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli e Filippo Pacrazzi, assessore all’ambiente - Aderiamo all’iniziativa che riteniamo di primaria importanza. I riflessi negativi delle mutazioni climatiche si fanno sentire duramente sui nostri territori e il contrasto alla crisi del clima deve diventare un aspetto centrale delle politiche amministrative, agendo in maniera concreta". "All’interno della Tenuta già da tre anni monitoriamo l’arenile con un drone grazie alla collaborazione con il Cnr di Pisa e con i campi di volontariato svolgiamo un’attività di minuziosa ricerca a piedi di eventuali nidi - continua Yuri Galletti responsabile progetto Life per la Toscana – ora con Turtlenest promuoveremo una campagna di formazione e sensibilizzazione di volontari e cittadini e metteremo a disposizione tutti gli strumenti per la tutela delle nidificazioni in caso di ritrovamento".

Carlo Venturini