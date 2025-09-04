Via al memorial Paolo Rossi. Subito una valanga di gol

È ufficialmente partita l’edizione 2025 del Memorial Paolo Rossi, con le prime gare della categoria Under 14 maschile che si sono disputate ieri allo stadio comunale di Badia al Pino, nel comune di Civitella in Valdichiana. Il primo match ha visto il New York City Fc travolgere il Tegoleto per 18-0, mentre nella seconda gara a spuntarla è stato il Bologna, che ha vinto 2-0 sull’Academy Civitanovese. Siamo ancora nel bel mezzo della fase a gironi, che proseguirà oggi e domani.

I raggruppamenti sono così delineati: il gruppo A è composto da Atalanta, Real Madrid, Nuova Alba e Aquila Montevarchi; nel gruppo B ci sono Inter, New York City Fc, Tegoleto e Bucine; il gruppo C schiera Fiorentina, Ajax, Sangiovannese e CF 2001 Prato; il gruppo D vede la presenza di Juventus, Benfica, Castel del Piano e Terranuova Traiana; il gruppo E è invece composto da Milan, Zbrojovka Brno, Crescendo e Ancona; chiude il gruppo F con Bologna, Targu Mures, Arezzo e Academy Civitanovese.

Stando quindi alla classifica parziale, il New York City al momento guida il gruppo B con 3 punti e il Bologna è a capo del gruppo F, sempre con 3 punti. Ora si entra nella fase calda, che si concluderà domani e si svolgerà in sei impianti sportivi diversi - Bucine, Levane, Montevarchi, Terranuova, Cavriglia, San Giovanni. Al termine di questa due giorni si terrà il sorteggio per la fase finale in programma per domenica 7 settembre allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi. La giornata conclusiva sarà così strutturata: la finale per il terzo posto avrà luogo alle 9,30 e quella per il titolo alle 11, seguite dalle premiazioni alle 12,30. Le partite sono trasmesse tutte in diretta sulla piattaforma streaming Fifa+.

Grande novità sarà il Premio Pablito – Talento Under 20 assegnato al miglior giovane della Serie A 2024/2025. La manifestazione sportiva, a tre anni dalla sua nascita per volontà dell’Accademia Italia Paolo Rossi, è cresciuta in maniera esponenziale. Nata nel 2022 con appena 4 squadre, oggi il Memorial accoglie 24 formazioni. Il detentore del trofeo è il Real Madrid, mentre nelle precedenti edizioni hanno vinto Milan e Perugia. Domenica scorsa si è invece concluso il torneo della categoria Under 17 femminile, con la vittoria della Roma sul Parma per 3-2. Al terzo posto invece le ragazze del Napoli che hanno superato 2-0 il Genoa.

Sono stati assegnati anche alcuni premi: premio Mvp - Geco Renew Group a Lucrezia Grigoli della Roma, premio Miglior Portiere a Martina Villa del Parma, premio Capocannoniere a Emma Urbinati del Parma e premio Fair Play a Beza Zinabu del Tavagnacco. Nella prima edizione del torneo femminile, andata in scena nel 2024, a portare a casa la coppa furono le ragazze dell’Arezzo.

Franceso Tozzi