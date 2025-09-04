Festa del Perdono 2025: Loro Ciuffenna si prepara a una settimana di tradizione e sfide con il Palio delle Contrade

Arezzo, 4 settembre 2025 – L’attesa è finita. In concomitanza con la tradizionale Festa del Perdono, Loro Ciuffenna si appresta a vivere l'intenso spirito di competizione e comunità con il ritorno del Palio delle Contrade.

Le quattro contrade storiche – Braccio, Fondaccio-Piazzale, Mercatale e Villaggio Olimpico – si sfideranno in una serie di giochi che fonderanno abilità e tradizione, per conquistare il titolo e l'ambito Palio.

Il Programma delle Sfide

Le competizioni avranno inizio con i tornei di carte e calcetto, che si svolgeranno in diverse serate, preparando il terreno per le sfide più attese: ● Lunedì 8 e martedì 9 settembre, ore 21.30: Torneo di carte presso il Museo Venturino Venturi. ● Mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 settembre, ore 21.30: Torneo di calcetto alla Corte del Circolo.

Il culmine della sfida, con i giochi storici, è fissato per il fine settimana: ● Sabato 13 settembre, ore 21.00: La sfilata storica attraverserà le vie del centro del borgo, un momento di grande suggestione e colore. Alle ore 22.00, Piazza Matteotti ospiterà l'avvincente Gioco del Buratto. ● Domenica 14 settembre: La giornata sarà dedicata alle altre competizioni, con la Gara a staffetta alle ore 11.00 (tra Piazza Matteotti e Fondaccio), seguita dalla Gara delle Botti alle ore 16.00 in Piazza Matteotti e dalla Gara di tiro alla fune alle ore 17.00 nella suggestiva cornice del Ponte.

La manifestazione si concluderà con la solenne premiazione della Contrada vincitrice. Un Palio per i più Piccoli Il Palio non sarà un'esclusiva per gli adulti: le Contrade del Ciuffenna organizzeranno un Palio interamente dedicato ai bambini. Nella giornata di sabato 6 settembre, i più giovani si sfideranno in nove divertenti giochi, tramandando così lo spirito e la passione per la tradizione locale.

Il Palio delle Contrade è parte integrante della Festa del Perdono di Loro Ciuffenna, che si terrà dal 12 al 16 settembre, offrendo al pubblico un ricco programma di eventi con musica, attrazioni, stand gastronomici e tanto divertimento.