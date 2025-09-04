Arezzo, 4 settembre 2025 – Monnalisa, sottoscritto con il ceto bancario l'accordo in esecuzione del piano di ristrutturazione e rilancio

MONNALISA SpA comunica di aver sottoscritto in data 6 agosto 2025 con tutte Banche creditrici

(Intesa Sanpaolo SpA, Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, UniCredit SpA e BPER Banca SpA)

l'“Accordo in esecuzione del piano di ristrutturazione e rilancio” (ai sensi della normativa vigente

applicabile, la comunicazione è stata oggetto di procedura di ritardo, circostanza che spiega il tempo

intercorso fra la consegna dell'accordo ed il presente comunicato stampa).

Tale Accordo ha lo scopo di disciplinare gli interventi delle suddette Banche in punto di Manovra

Finanziaria a sostegno del Piano di Ristrutturazione e Rilancio di MONNALISA SpA.

Il risultato segna una svolta decisiva per la Società, costituisce un punto cardine del citato Piano di

Ristrutturazione e Rilancio e conferma la fiducia che anche il ceto bancario ripone nella Società stessa e

nella strategia industriale tracciata dal nuovo Management.

Con la formalizzazione del citato Accordo in esecuzione del piano di ristrutturazione e rilancio si può

affermare, che la Manovra Finanziaria di MONNALISA SpA è ufficialmente varata ed operativa.

Il percorso sin qui intrapreso dalla società è stato reso possibile grazie all'impegno di tutte le persone che

lavorano in MONNALISA SpA ed al contributo costante e qualificato degli advisors finanziari e legali,

che hanno affiancato il management nella predisposizione del piano, nella sua esecuzione, nelle trattative

con le Banche e nella formalizzazione dell'intesa contrattuale (passata anche attraverso la positiva

conclusione dell'Independent Business Review svolta da KPMG Advisory SpA su richiesta del ceto

Bancario, passaggio che ha ulteriormente attestato la solidità del progetto e premiato la trasparenza con

cui la Società ha operato).

Sul piano finanziario la Società è stata assistita da Metriks AI SpASB, che ha prestato la sua

consulenza con il contributo diretto del CEO Tiziano Cetarini e del Senior Financial Advisor Luca

Fabbroni. Sul piano legale la Società è stata assistita dall'Avvocato Stefano Tenti dello Studio Fantini

Tenti di Arezzo e dall'Avvocato Filippo Garbagnati dello Studio Garbagnati SG LEGAL di Milano, che

hanno unito le rispettive competenze giuridiche (il primo rappresentando direttamente la Società nei

confrontarsi del ceto bancario ed il secondo curando gli aspetti societari ed i temi di diritto dei mercati

finanziari) contribuendo al raggiungimento di questo importante traguardo. Le banche coinvolte nella

manovra finanziaria sono state assistite e rappresentate dagli Advisor Legali del ceto, Avv. Matteo

Bascelli e Avv. Elena Grigò (LMS Studio Legale).

Con il rafforzamento della struttura finanziaria dato dalla ricevuto con il ceto bancario dell'Accordo

in esecuzione del piano di ristrutturazione e rilancio gli sforzi del Management saranno orientati a

perseguire con determinazione gli obiettivi di Piano, il che pone le basi per una fase di nuove prospettive

di crescita per il futuro prossimo di MONNALISA SpA.

Matteo Tugliani, Amministratore Delegato di MONNALISA SpA ha dichiarato:

“La firma dell'Accordo del 6 agosto 2025 rappresenta il compimento di un percorso iniziato con la

nomina del nuovo management nel maggio 2024 e proseguito con il varo del Piano di Ristrutturazione e

Rilancio al quale si lavora alacremente sin dall'estate dello scorso anno. Vieni comunicato ad aprile

2025, la Manovra Finanziaria di Monnalisa SpA, parte integrante del citato Piano, era già stata di

fatto condotta in porto, ma non ancora attrattata in banchina: oggi, con questa firma, possiamo

affermare con orgoglio di aver raggiunto l'approdo che tutti attendevamo.

Questo successo è merito delle nostre persone che, ispirate ai valori fondanti di MONNALISA SpA -

amore e cura dei prodotti e dei processi - hanno lavorato al mio fianco per il bene della Società con

grandissimo impegno, passione, capacità e prospettiva senza mai perdere d'animo insieme agli advisors

che ci hanno affiancato con competenza, professionalità e rimarcabile dedizione.

Ora guardiamo avanti con entusiasmo e soprattutto con la consapevolezza di avere solide basi per

trasmettere la fiducia e la serenità proprie della MONNALISA a tutti i suoi stakeholder, esprimendo

finalmente il grande valore che si fonda sulla sua storia, sul suo know-how in termini di prodotto,

processi e distribuzione internazionale, sulle sue grandi competenze interne e sugli investimenti

(anche strutturali) sostenuti negli anni precedenti.

Tutte queste peculiarità ci consentono di ambire ad essere un punto di riferimento sempre più rilevante

non solo quali produttori e distributori dei prodotti a marchio MONNALISA, ma anche come piattaforma

leader nel design, nella produzione e nella distribuzione omnicanale (wholesale, ecommerce e

retail) sia a marchio proprio che in qualità di licenziataria o di partner joint-venture con altri giocatori del

mercato premium-luxury internazionale.

Mi sia infine concesso un particolare ringraziamento alla nostra Designer Diletta Iacomoni, per la

visione, lo spirito e la tenacia con le quali ogni giorno si prodiga per il bene della MONNALISA, che vive

con lei e con il sottoscritto in qualità di amministratore delegato una nuova stagione di cambio

generazionale di grandi auspici.

Seneca ci ha insegnato che “non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare”: con la

rotta ormai tracciata dal nuovo Management, MONNALISA SpA si prepara finalmente a tornare a