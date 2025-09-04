A Loro Ciuffenna torna il Palio delle Contrade

Arezzo, 04 settembre 2025 – In concomitanza con la tradizionale Festa del Perdono, Loro Ciuffenna si appresta a vivere l'intenso spirito di competizione e comunità con il ritorno del Palio delle Contrade. Un avvenimento sentito e atteso. Le quattro contrade storiche - Braccio, Fondaccio-Piazzale, Mercatale e Villaggio Olimpico - si sfideranno in una serie di giochi che fonderanno abilità e tradizione, per conquistare il titolo e l'ambito Palio. Questa non sarà un'esclusiva per gli adulti: le Contrade del Ciuffenna organizzeranno infatti un Palio interamente dedicato ai più piccoli. Nella giornata di sabato 6 settembre, i più giovani si sfideranno in nove divertenti giochi, tramandando così lo spirito e la passione per la tradizione locale. Il Palio delle Contrade è infatti parte integrante della Festa del Perdono di Loro Ciuffenna, che si terrà dal 12 al 16 settembre prossimi, offrendo al pubblico un ricco programma di eventi con giochi, musica, attrazioni e stand gastronomici.

Le competizioni avranno inizio con i tornei di carte e calcetto, che si svolgeranno in diverse serate, preparando il terreno per le sfide più attese: lunedi 8 e martedì 9 settembre, ore 21.30: torneo di carte presso il Museo Venturino Venturi. Mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 settembre, ore 21.30: torneo di calcetto alla Corte del Circolo. Il culmine della sfida, con i giochi storici, è fissato invece per il fine settimana successivo. Sabato 13 settembre, ore 21.00: La sfilata storica attraverserà le vie del centro del borgo, un momento di grande suggestione e colore. Alle ore 22.00, Piazza Matteotti ospiterà l'avvincente Gioco del Buratto. Domenica 14 settembre la giornata sarà dedicata alle altre competizioni, con la gara a staffetta alle ore 11.00 (tra Piazza Matteotti e Fondaccio), seguita dalla “gara delle botti” alle ore 16.00 in Piazza Matteotti e dalla gara di tiro alla fune alle ore 17.00 nella suggestiva cornice del Ponte.

La manifestazione si concluderà con la solenne premiazione della Contrada vincitrice. Insomma, il borgo alle pendici del Pratomagno si appresta a vivere giornate intense. Settembre è il mese per eccellenza delle Feste del Perdono. Questo week end sono in programma a Montevarchi. La settimana prossima scatteranno anche a San Giovanni. A chiudere la stagione dei Perdoni quello, da sempre, più importante, a Terranuova Bracciolini.