81esimo anniversario dell’ingresso degli alleati a Sansepolcro

Arezzo, 3 settembre 2025 – Oggi, 3 settembre, si celebra a Sansepolcro un importante anniversario. Ricorre infatti l’81° anno dall’ingresso delle truppe alleate in città, segnatamente i soldati del 12° Royal Lancers britannico, durante la II Guerra Mondiale.

Si ultimò quel giorno il definitivo processo di liberazione del Borgo dai nazifascisti, ricordando che le truppe tedesche avevano comunque abbandonato Sansepolcro un mese prima, il 3 agosto del 1944, dopo aver purtroppo seminato morte e distruzione.

Ciò permise a partigiani e popolazione locale di prendere il controllo della città e di riappropriarsi degli spazi sociali e politici, anticipando l’arrivo degli Alleati. “Una data da ricordare sempre quella del 3 settembre del 1944” commenta il sindaco Fabrizio Innocenti “perché mise la parola fine al giogo nazifascista della nostra realtà.

Una ricorrenza che celebra il definitivo ritorno a condizioni di vita democratica e al rifiuto della guerra fra i popoli, che soprattutto nell’epoca attuale, contrassegnata da molteplici focolai bellici in ogni parte del Mondo, assume ancora maggior valore”.