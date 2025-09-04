Abbonamenti, è corsa verso quota duemila

Prosegue la marcia di avvicinamento dell’Arezzo al terzo turno del campionato di serie C in programma sabato pomeriggio, con calcio d’inizio alle ore 17.30, contro la Vis Pesaro. Agli ordini di Bucchi e dello staff tecnico, la squadra amaranto effettuerà altre due sedute oggi e domani (quest’ultima a porte chiuse) per rifinire la preparazione a una gara importante per proseguire l’ottimo inizio di campionato.

Intanto, fuori dal campo sale l’entusiasmo, complici le due vittorie consecutive. La prevendita, soprattutto per il settore di curva, procede spedita, mentre contestualmente ci si avvicina alla scadenza della campagna abbonamenti, che era stata prorogata proprio fino al 6 settembre. Al momento, sono 1886 gli abbonati e l’obiettivo è toccare quota duemila con il colpo di coda di questi ultimi giorni.

La società amaranto ricorda che il tagliando stagionale può essere acquistato, con prezzo ritoccato visto che una gara in casa è stata già disputata, allo store ufficiale in Corso Italia con orario 9.30-13.30 e 16-19 e al New Energy Hotel Valdichiana di Rigutino dalle 15 alle 20.