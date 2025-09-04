Calderini: "Sangio, la Coppa è fondamentale"

La Sangiovannese prepara la trasferta di questo sabato a Castiglion Fiorentino, nell’anticipo del primo turno di Coppa Italia che all’andata ha premiato il Marzocco per 2-0. L’allenatore azzurro Stefano Calderini (nella foto) sa di partire con un piccolo vantaggio, ma vuole tenere ben alta la concentrazione dei suoi vista anche la forza dell’avversario: "Partiamo con un piccolo vantaggio dovuto dal successo nella gara di andata ma è come se avessimo giocato un solo tempo, sabato dobbiamo cercare di concludere l’opera per passare il turno e andare avanti in questa competizione cui teniamo tantissimo, anche perché se portata in fondo può aprirti le porte per il passaggio di categoria. Ma non bisogna assolutamente pensare di aver già la qualificazione in tasca, è una gara piena di insidie anche per la forza di un avversario che, secondo il mio modesto parere, ha tutte le componenti per fare bene nella prossima stagione. La qualità dell’organico della Castiglionese è ben nota a tutti, dovrà essere nostro compito fare una partita importante al cospetto di un avversario che farà di tutto pur di superare il turno e andare avanti in questa competizione". Gli azzurri arriveranno a questo appuntamento con qualche defezione dovuta a infortuni, tra tutte quelle dell’attaccante centrale Filippo Borri che sarà assente per un problema al ginocchio. Per la concomitanza con la Giostra del Saracino, la società viola ha ottenuto di poter giocare questo sabato allo stadio Faralli alle ore 16.

Massimo Bagiardi