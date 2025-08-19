Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ViperBlack out ViareggioMeri MalucchiMaltempoFuksas cubo nero FirenzeMorta dopo trattamento estetico
Acquista il giornale
CronacaL’esperienza di Gori al servizio della Sangio
19 ago 2025
MASSIMO BAGIARDI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. L’esperienza di Gori al servizio della Sangio

L’esperienza di Gori al servizio della Sangio

Il nuovo ingresso nella rosa: "Girone tosto con tre o quattro squadre pronte al salto di categoria"

Il nuovo ingresso nella rosa: "Girone tosto con tre o quattro squadre pronte al salto di categoria"

Il nuovo ingresso nella rosa: "Girone tosto con tre o quattro squadre pronte al salto di categoria"

Per approfondire:

SAN GIOVANNITra i tantissimi giocatori a disposizione di Stefano Calderini, il centrocampista classe 95 Matteo Gori (nella foto) è di gran lunga il più esperto e conoscitore del campionato di Eccellenza. La Sangiovannese conta molto su di lui, in una stagione che non vedrà come primo obiettivo quello del salto di categoria: "Con l’allenatore e il preparatore atletico lavoriamo tantissimo, peraltro in questo periodo stiamo cercando di fare più gruppo possibile visto che la squadra è totalmente rinnovata rispetto alla scorsa stagione. È un passo importantissimo per arrivare poi ai risultati nelle partite che più contano". Ed è proprio a lui che chiediamo di far conoscere meglio proprio il campionato di Eccellenza: "Ci gioco praticamente da sempre, ho alternato qualche altra stagione in Promozione ma vi posso garantire che è un torneo davvero tosto, specie quest’anno che vede ai nastri di partenza almeno tre-quattro compagini che non fanno mistero di voler salire di categoria. L’importante è di non perdere, quando si vede che non è possibile arrivare al successo occorre essere intelligenti nel portare il punto a casa e muovere comunque la graduatoria in attesa di giornate migliori. Si parla sempre di un campionato regionale ma le insidie sono tante e ce ne accorgeremo giornata dopo giornata". L’arrivo di Calderini oltre al direttore sportivo Agatensi è stato "uno stimolo ulteriore per firmare l’accordo".

Massimo Bagiardi

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata