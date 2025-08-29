C’è fame di Pistoiese. Volano gli abbonamenti

Raggiunta e superata quota mille, la Pistoiese non vuole saperne di fermarsi. Ed è per questo che ieri il club ha comunicato di aver ulteriormente prorogato la fase 1 della campagna abbonamenti fino a martedì 2 settembre. Si tratta della seconda ’deroga’, in quanto lo stop iniziale era previsto domenica 24 prima della proroga fino a mercoledì. Il messaggio alla piazza da parte della società è chiaro: abbonatevi, perché quest’anno ci sarà da divertirsi. Il traguardo dei mille abbonamenti rappresenta un punto altissimo della storia recente arancione, che mai negli ultimi vent’anni aveva raggiunto vette così elevate. Un forte entusiasmo era auspicabile, vista e considerata anche la grande campagna acquisti portata a termine dal diesse Massimo Taibi, ma probabilmente nemmeno i più ottimisti avrebbero immaginato un simile risultato.

Come detto, chi ancora non ha sottoscritto la tessera potrà farlo all’Orange Shop dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 19:00 e il sabato mattina dalle 10:00 alle 12:00. Dal 3 settembre scatterà in seguito la Fase 2, con condizioni meno favorevoli rispetto a quelle attuali. La Fase 2 si concluderà il 15 settembre, alle ore 19.00, all’indomani della trasferta sul campo del Rovato Vertovese valida per il secondo turno di campionato. In occasione dell’ultimo giorno di campagna abbonamenti, l’Orange Shop resterà aperto eccezionalmente il giorno 15 settembre dalle 14:00 alle 19:00.

Michele Flori