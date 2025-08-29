Prolungare l’orario ai nidi di infanzia. Aperte le iscrizioni on line

PISTOIASono aperte le iscrizioni online per il prolungamento dei nidi comunali Il Grillo e Lagomago. Il servizio è rivolto ai bambini e alle bambine che sono già iscritti agli stessi nidi e usufruiscono dell’orario di uscita alle 15.30.

Il servizio partirà dal mese di novembre, se il numero delle iscrizioni raggiungerà un minimo di sette, nei giorni di apertura previsti dal calendario scolastico dei servizi educativi comunali.

Gli interessati hanno tempo fino a lunedì 22 settembre alle ore 12 per iscriversi online sul sito del Comune.

Sono tre le fasce orarie che le famiglie potranno scegliere: dalle 15.30 alle 16.30, dalle 15.30 alle 17.30 e dalle 15.30 alle 18. Il costo varia in base all’orario scelto e terrà conto delle richieste di agevolazione tariffarie su base Isee. Il prolungamento è stato affidato mediante procedura di gara alla Cooperativa Intrecci, che ha già svolto questa attività negli anni passati, con l’apprezzamento delle famiglie che ne hanno usufruito ed in completa integrazione e collaborazione con il personale che opera nei quattro nidi d’infanzia comunali.

Per garantire il benessere dei bambini e la continuità è prevista ogni giorno, nel momento del passaggio, una fase di compresenza degli educatori comunali e di quelli della cooperativa per facilitare ai piccoli la conoscenza degli ulteriori adulti di riferimento. La progettazione educativa pomeridiana è realizzata in continuità con quella del servizio, con il quale sono previsti incontri di verifica periodici.

Dopo la chiusura delle iscrizioni e la relativa istruttoria, in caso risultino ancora posti disponibili il portale sarà riaperto per effettuare le iscrizioni tardive.