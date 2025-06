Tunnel del Porcellino, c’è il via. Sbloccato il progetto da 20milioni. Il cantiere apre già da settembre

di Francesco TozziCAVRIGLIAPartiranno a settembre i lavori per il tunnel del Porcellino. È stato il sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni a rassicurare la popolazione valdarnese sulle tempistiche dell’opera pubblica che rivoluzionerà la viabilità tra Valdarno aretino e fiorentino. Il cantiere è stato già allestito, ma gli interventi non sono mai iniziati. L’opera da 20 milioni di euro è finanziata dalle ricadute socio-economiche legate all’arrivo delle terre dell’alta velocità fiorentina e sorgerà in un punto strategico tra i comuni di Cavriglia, San Giovanni Valdarno e Figline e Incisa Valdarno. L’infrastruttura permetterà agli automobilisti di aggirare il semaforo del Porcellino per coloro che da Restone intendono dirigersi verso il Cetinale e raggiungere quindi la zona industriale di Santa Barbara e Bomba. "È una situazione paradossale - ha spiegato il primo cittadino di Cavriglia - perché la gara europea da 30 milioni di euro che abbiamo fatto è stata vinta dal consorzio Infratech, che indugia nell’inizio dei lavori perché oberato di impegni. Ci sono però dei termini contrattuali da rispettare, ma evidentemente in Italia, con tante opere finanziate dal Pnrr, si partecipa alle gare per assicurarsi un lavoro, con alcune ditte che alla fine non sono pronte per eseguirli. Gli uffici mi hanno però garantito che entro settembre i lavori partiranno". I lavori per il by-pass lungo quasi un chilometro sarebbero dovuti iniziare nel 2023. Si tratta di un investimento che risolverà le problematiche legate alla viabilità del Porcellino e faciliterà l’accesso all’area industriale di Bomba, all’area mineraria ed al futuro Parco dello Sport, consentendo così lo sviluppo dell’area. I fondi per finanziare questo lavoro e altre opere compensative provengono interamente da Rfi a titolo di risarcimento per i disagi che il traffico di vallata ha subito e ancora subirà durante il trasporto delle terre provenienti dai cantieri dell’alta velocità fiorentina, dirette all’area mineraria per la realizzazione di una collina schermo. La somma stanziata da Rfi ammonta a 26 milioni così suddivisi: 20 milioni a Cavriglia per eseguire la nuova viabilità e il tunnel; 5 milioni a San Giovanni per realizzare una serie di opere infrastrutturali per la mobilità nel territorio; un milione a Figline Incisa Valdarno per migliorare la viabilità nei quartieri di Porcellino e Restone.