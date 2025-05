Nuovo cantiere in viale Giannotti. Tempi anticipati, ecco cosa cambia

Domani apre un nuovo cantiere su viale Giannotti in continuità con quello in corso per la realizzazione della tramvia verso Bagno a Ripoli. Si tratta del cantiere F4 che prende il via in netto anticipo rispetto al cronoprogramma. Da domani quindi i lavori interesseranno anche il tratto da via Traversari all’inizio di piazza del Bandino.

"Come avevamo annunciato ecco il primo cantiere che inizia in anticipo rispetto alle previsioni del cronoprogramma – commenta l’assessore alla Tramvia, Andrea Giorgio –. Grazie a questa anticipazione parte delle lavorazioni saranno concentrate nel periodo estivo riducendo quindi l’impatto sulla circolazione. Il primo cantiere di viale Giannotti, iniziato a gennaio, è andato avanti celermente e con disagi limitati e contiamo che anche gli altri procedano nello stesso modo, ma saremo come sempre in ascolto di cittadini e attività economiche della zona, assieme al Quartiere 3 che è un supporto fondamentale. Ci sono altri due cantieri che dovrebbero partire prima, e saranno annunciati nei prossimi giorni.

Il nuovo cantiere sarà lungo 420 metri e durerà 40 settimane. Nella prima fase interesserà il tratto Traversari-piazza del Bandino (180 metri) per 21 settimane: proseguiranno le lavorazioni ora in corso. Da via Traversari sarà consentita la svolta sia in uscita che in ingresso città (per i mezzi superiori ai 35 quintali invece scatterà l’obbligo di svolta verso viale Europa). I dettagli delle seguenti fasi saranno comunicati successivamente.