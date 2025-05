Mandrini, ancora niente cantiere: "Danno alle persone e alle attività"

I lavori al Ponte dei Mandrini chiuso da anni, dovevano iniziare il 19 maggio. Sono trascorsi dieci giorni e il cantiere non è stato aperto, nè sono comparsi i segnali. Questo nonostante che nell’ssemblea pubblica piuttosto partecipata, del 12 maggio scorso all’Hotel La Villa di Pian di Novello, a cui presero parte la consigliera provinciale con delega alla viabilità, Lisa Amidei, il funzionario del servizio viabilità della Provincia, ingegnere Tony Montillo e il sindaco di Abetone Cutigliano, Gabriele Bacci, da parte della Provincia fosse stato preso l’impegno. Su tutte le furie il sindaco Bacci , che mette l’accento su una vicenda che sta assumendo contorni surreali: "Abbiamo preso impegni davanti ai cittadini garantendo che il 12 giugno la strada provinciale 20 sarebbe stata riaperta dopo il completamento dei lavori iniziati un mese prima. Invece mi trovo a dover prendere atto che gli impegni presi con i miei cittadini, vengono considerati dall’amministrazione provinciale carta straccia. Sono molto dispiaciuto perché ho accordato la mia piena fiducia, ma qualcosa evidentemente non ha funzionato appieno. Ci ho messo la faccia e questo non lo sopporto proprio, in più c’è un danno alle persone di Pian di Novello e alle attività. Se in Provincia non riescono a organizzarsi per rispettare le date previste non voglio pensare a quando dovranno iniziare i lavori su Rio Piastroso. Mi sembra evidente che alla Provincia di Pistoia non hanno capito che se una famiglia prenota una casa o una camera d’albergo, lo fa in funzione delle informazioni che noi abbiamo dato, in questo caso c’è il rischio che salti la stagione estiva a un sacco di operatori e escursionisti. Mi sento di invitare la Provincia a prendere impegni dopo aver verificato che l’interlocutore è in grado di rispettarli, perché se una famiglia ha prenotato per luglio non può spostare la vacanza e riprogrammarla ad agosto".

Qualcosa di positivo nella giornata di ieri c’è stato perché sono finiti i lavori di asfaltatura sulla Provinciale17 nella zona dello zoo e in quella di Giampierone, nel Comune di Pistoia e in quattro località del Comune di Marliana: a zona del distributore, nei paesi di Montagnana e Momigno e nel tratto tra i due paesi. Quanto al ponte del Melini, la Provincia comunica che si è svolto un incontro tecnico con i gestori dei sottoservizi coinvolti. È attesa entro la fine di maggio la conferma del programma condiviso nel corso della riunione, in vista dell’avvio dei lavori.

Andrea Nannini