Pierfrancesco De Robertis
Cronaca
CronacaTorna Warehouse Decibel Fest. Arrivano Psicologi a San Zeno
4 set 2025
REDAZIONE AREZZO
  3. Cronaca
  4. Torna Warehouse Decibel Fest. Arrivano Psicologi a San Zeno

Il 13 settembre il festival nato con l’obiettivo di unire la musica alla sensibilizzazione ambientale

La serata conclusiva el 13 settembre prossomo vedrà sul palco di San Zeno Psicologi (foto), poi Fuckyourclique e Anastasio

I protagonisti dell’edizione 2025 di Warehouse Decibel Fest saranno più che mai i ragazzi, la formazione e il loro futuro. Oltre al concerto che ogni anno chiude l’estate musicale aretina e porta in città artisti e band tra le più interessati e originali del panorama nazionale indie, elettronico, rap, rock, pop e alternative, quest’anno si svolgeranno due appuntamenti dedicati alla scienza e alla formazione.

L’11 e il 12 settembre, presso l’impianto di recupero integrale a San Zeno, si terrà un campus dedicato agli studenti che hanno appena terminato con profitto le scuole superiori. Il programma prevede una lezione- incontro con il fisico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini e successivamente con professionisti e docenti universitari su ambiente, energia, sostenibilità, salute, economia circolare. Le iscrizioni si possono effettuare entro il 9 settembre. Tutti coloro che completeranno il percorso formativo, riceveranno la Zero Spreco Card del valore di 300 euro.

Venerdì 12 settembre alle 18.30, negli stessi spazi, Valerio Rossi Albertini terrà invece la conferenza dal titolo: “Intelligenza artificiale- Interrogativi e Opportunità”, stavolta aperta al pubblico. L’ultima grande sfida del nostro tempo apre dubbi e opportunità da affrontare con consapevolezza, soprattutto nella vita quotidiana. Ambiente, salute, cultura e musica sono un connubio che da dodici anni porta migliaia di cittadini, giovani e famiglie provenienti da tutta Italia a conoscere il progetto “Zero Spreco” e l’impianto di recupero integrale. Il 13 settembre appuntamento sotto il palco allestito nel cuore dell’area verde di Zero Spreco. Quest’anno suoneranno Nhila, PlantsPlay, Neoprimitivi, Fuck Your Clique e Psicologi duo indie, rap e it-pop di Drast, Marco De Cesaris e Lil Kvneki, Alessio Akira Aresu.

