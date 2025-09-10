Francia, l’ora dell’incertezza

Stefano Ceccanti
Francia, l’ora dell’incertezza
Arezzo
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incidente mortaleAllerta arancioneFungaiolo mortoMaltempoLa tragedia di FolloTestamento di Armani
Acquista il giornale
CronacaStanze dell’opera. La scuola lirica di Mario Cassi
10 set 2025
REDAZIONE AREZZO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Arezzo
  3. Cronaca
  4. Stanze dell’opera. La scuola lirica di Mario Cassi

Stanze dell’opera. La scuola lirica di Mario Cassi

Corsi e masterclass ripartono a settembre. Appuntamento con Scardovi e Ganassi.

Corsi e masterclass ripartono a settembre. Appuntamento con Scardovi e Ganassi.

Corsi e masterclass ripartono a settembre. Appuntamento con Scardovi e Ganassi.

Per approfondire:

Prosegue nel mese di settembre l’offerta formativa de Le Stanze dell’Opera. Ad aprire i corsi era stata la star Katia Ricciarelli tornata ad Arezzo dopo il successo dell’edizione 2024 con il baritono Lucio Gallo, il soprano Gaia Matteini, l’opera mentor Eleonora Pacetti e il manager di artisti lirici Maurizio Scardovi, insieme alle new entry Sumi Jo, Francisco Araiza e Sonia Ganassi, oltre a Eleonora Sepe.

Potere dell’edizione 2025 della scuola per cantanti lirici e musicisti diretta dal baritono di fama internazionale Mario Cassi e che coinvolge il distretto orafo aretino. L’edizione inaugurale si è rivelata un successo, con tutti gli allievi partecipanti che hanno rapidamente trovato spazio nel mondo professionale, distinguendosi nelle stagioni e nelle produzioni operistiche e ottenendo molti riconoscimenti.

Per l’anno 2025 "Le Stanze dell’Opera" è ripartita con un’offerta formativa arricchita da nuove masterclass e docenti di alto livello, rinnovando l’impegno a rendere accessibile il mondo dell’Opera a nuovi talenti attraverso un percorso di studio che unisce tradizione e innovazione.

A guidare il progetto Fondazione Guido d’Arezzo che conferma il suo impegno per la diffusione della cultura musicale, oltre che per formare e preparare nuovi talenti al lavoro di artista.

L’offerta formativa continua a settembre con due appuntamenti: dal 20 al 22 Maurizio Scardovi guiderà un seminario su "Il lavoro del cantante lirico", affrontando temi fondamentali come la scelta del repertorio, la preparazione di un’audizione, la promozione e la gestione della carriera.

Mentre dal 26 al 29 settembre Sonia Ganassi terrà una masterclass dedicata alla preparazione tecnica vocale e alla costruzione di un repertorio personalizzato.

Tornano così dal mese di settembre i corsi e le masterclass alla scuola per cantanti lirici e musicisti diretta dal baritono Mario Cassi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata