La lirica si tinge di rosa. Le star in Accademia

E’ stata Micaela in Carmen, Violetta nella Traviata, Leonora nel Trovatore. Una delle voci più richieste nei maggiori teatri italiani ed esteri. Il soprano Carmen Giannattasio sarà stasera alle 21 in Accademia con il mezzosoprano Cristina Melis per il concerto ’Marmo all’opera’. All’interno della rassegna che vede il concorso di voci emergenti, gli Amici della lirica tengono alto il nome e le aspettative con il concerto di inizio estate. Accompagnate dal pianoforte di Pietro Mariani, le due regine del melodramma interpreteranno arie e romanze da Rossi, Verdi, Gounod, Giordano e Puccini.

Sotto l’impeccabile organizzazione del presidente del circolo degli Amici della lirica ’Mercuriali’ Carlo Menconi, stasera un nuovo appuntamento con la lirica con la maiuscola che ha abituato un pubblico dal palato fino a concerti che normalmente si possono godere in grandi città dai teatri avvezzi a ospiti di calibro internazionale. Come sempre, grazie a una rete di contatti con le voci più importanti del repertorio attuale e grazie alle amicizie e sodalizi che legano i solisti dell’opera alla città di Carrara, gli Amici della lirica riescono ogni volta a portare al pubblico apuano voci acclamate sui palcoscenici di tutto il mondo.

Così stasera Giannattasio, che dopo l’Accademia della Scala ha avuto il suo lancio internazionale nel 2002, quando giovanissima vinse a Parigi il prestigioso concorso Operalia, indetto da Plácido Domingo. Da allora il soprano venne richiesto in tutti i maggiori teatri italiani ed esteri grazie a un virtuosismo vocale e a una presenza scenica inconfondibili. Capofila di un modo moderno di intendere il ruolo di star, è stata musa di registi cinematografici come Ozpetek e Zeffirelli, oltre che di stilisti come Alberta Ferretti e Karl Lagerfeld. Cristina Melis ha iniziato giovanissima lo studio della musica diplomandosi in flauto e poi in canto al Conservatorio Arrigo Boito di Parma. Ha vinto numerosi concorsi Internazionali e lavorato con direttori e registi quali Abbado, Palumbo, Bartoletti, Renzetti. Zeffirelli, Le due soliste saranno accompagnate dal pianoforte di Pietro Mariani, professionista arcinoto in città, che con la sua presenza impreziosisce i concerti degli Amici della lirica. Una carriera di primo piano che lo ha portato a tenere concerti con i big del belcanto come Dimitrova, Casolla, Bartolini, Panerai, D’Annunzio Lombardi, Carraro, Giuliacci.