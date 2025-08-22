In concerto i giovani talenti del vocal coach Massimo Iannone

Concerto lirico a Torre del Lago con i giovani di Massimo Iannone. Domani alle 18, la storica Villa Museo Puccini, uno dei luoghi più iconografici e ricco di fascino legato al grande Maestro, ospiterà un evento musicale speciale dal titolo “Massimo Iannone vocal coach & friends”, un concerto che vedrà protagonisti i vincitori della borsa di studio dedicata a due giovani talenti della lirica indiana: Sartak Darapuri e Jhannobl Roi. Ad arricchire il programma della serata, organizzzata dal vocal coach massese, ci saranno importanti interpreti del panorama lirico internazionale, tra cui Caterina Marchesini, una delle stelle nascenti della lirica e recente protagonista al fianco di Anna Netrebko nel “Nabucco” al Festival di Cap Rocat, e Mario Greco, attualmente applaudito al suo debutto come Duca di Mantova in “Rigoletto”, entrambi “amici” del Maestro Iannone. Al pianoforte si esibirà la talentuosa Silvia Gasperini, esperta di pianismo pucciniano e da sempre legata all’opera del Maestro della Butterfly. La borsa di studio, che sostiene giovani cantanti lirici emergenti, è promossa dal vocal coach Massimo Iannone, noto per il grande successo ottenuto sui social media con milioni di visualizzazioni. Dopo oltre 40 anni di carriera, il Maestro Iannone dedica parte del suo insegnamento a sostenere i giovanissimi talenti, seguendo il motto del celebre violista Piero Farulli: "La musica è un dono che si restituisce". L’evento rappresenta un’occasione unica per ascoltare voci giovani e di grande qualità. Ingresso libero fino a esaurimento posti.