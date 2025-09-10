Misericordia in lutto, si è spento il Bobbe: "Un vero esempio di servizio e umanità"

AREZZOLa Misericordia di Arezzo piange la scomparsa di Roberto Casini (nella foto), per tutti semplicemente "il Bobbe". Figura storica della Confraternita, se n’è andato la scorsa notte lasciando un vuoto profondo non solo tra i familiari, ma anche nell’intera comunità che per decenni lo ha visto indossare con dedizione la divisa gialla e blu. Casini aveva iniziato il suo percorso come autista volontario, per poi diventare dipendente e infine coordinatore, punto di riferimento per colleghi e volontari. La sua era una presenza costante e riconoscibile, tanto da rendere il suo nome quasi indissolubilmente legato ai servizi della Misericordia di Arezzo. Per molti cittadini, "il Bobbe" incarnava lo spirito stesso della Confraternita: attenzione agli ultimi, disponibilità senza limiti e impegno quotidiano per chi aveva bisogno. La sua vita è stata un esempio di servizio e di generosità, riconosciuto da tutti coloro che lo hanno conosciuto e con cui ha condiviso turni, emergenze, momenti difficili e anche sorrisi. "Con profondo dolore annunciamo la sua scomparsa – comunica la Misericordia – La sua memoria resterà viva nel cuore dell’associazione e della città". La salma di Roberto Casini ieri è stata esposta nelle cappelle del commiato della Misericordia di Arezzo, luogo che per anni lo ha visto protagonista del suo lavoro quotidiano. I funerali si svolgeranno oggi, alle 15, nella Chiesa di Pescaiola. Alla cerimonia sarà presente il Governatore della Misericordia, come atto di riconoscenza per il lungo e generoso servizio che Casini ha donato all’associazione e, attraverso di essa, a tutta la comunità aretina. Con la scomparsa del "Bobbe" Arezzo perde non solo un uomo di grande cuore, ma un simbolo della solidarietà cittadina.