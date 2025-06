Signa Arretii punta sui giovani: "In tre debutteranno alla sfilata"

Il gruppo Signa Arretii fresco dalle celebrazioni per la battaglia di Campaldino nelle quali da anni è impegnato, è pronto adesso ad affrontare la Giostra del Saracino con tante novità svelate dal presidente Francesco Stocchi.

Che cambiamenti ci sono quest’anno per il gruppo?

"La novità più grande è il debutto di tre nuovi giovani. E questo è molto importante per noi perché è segno di un continuo ricambio generazionale e di un grande interesse verso il gruppo. Hanno tutti e tre circa vent’anni e tanta voglia di darsi da fare per Signa Arretii".

Chi porterà quest’anno la lancia d’oro dedicata al Giubileo della Speranza?

"Ogni anno cambiamo persona. In questa edizione di giugno toccherà a Raffaele Marcantoni, una figura storica del nostro gruppo. E’ stato sergente dei Fanti e fa parte anche del consiglio direttivo. Questo è un riconoscimento per tutta la sua attività e il suo grande impegno".

Chi porterà invece il vessillo del Comune con il cavallo?

"Questo privilegio sarà dato a Marco Giustini ed anche in questo caso per premiare l’impegno dato. Marco fa parte infatti del gruppo culturale e storico, fa ricerche ed è preziosissimo nell’organizzazione di mostre e convegni".

Quali sono i principali impegni di Signa Arretii fuori dalla Giostra?

"Il più importante è quello legato alla battaglia di Campaldino. Per questa occasione andiamo a Firenze al Canto degli aretini, a Poppi nella piana della battaglia e in Duomo ad Arezzo a deporre una corona al vescovo Guglielmino. La domenica successiva all’anniversario siamo alla Pieve di santa Maria. A novembre ricordiamo il miracolo della Madonna di Fortezza nella chiesa di San Pier Piccolo. In occasione della Fiera Antiquaria teniamo sempre aperta la nostra sede e spesso organizziamo in questa occasione mostre".