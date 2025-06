Piscine, riparte la stagione. La mappa degli impianti

Hanno risposto presente all’appello dell’estate le piscine di città e provincia. Con la fine della scuola e il ritorno del grande caldo infatti, vasche e ombrelloni di casa vengono presi d’assalto da chi resta in città o aspetta di partire per le ferie. Con circa 10 euro, ma le cifre si possono abbassare notevolmente per i soli ingressi e i ticket settimanali o pomeridiani, sono tante le possibilità per un bagno rinfrescante senza muoversi da casa. Dal tuffo free nei fiumi delle vallate, passando per le tante proposte delle piscine, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Il bagno più economico si può fare spendendo meno di 5 euro per il solo ingresso, fino ad arrivare a 15 euro dei biglietti più costosi del weekend ma compresi di tutto dal lettino all’ombrellone. Sono aperte tutti i giorni dalle 9 alle 19 le Piscine Florida di via Buonconte da Montefeltro, per tutti il "mare di Arezzo" come recita la pubblicità. L’ingresso costa 10 euro durante la settimana (7 ridotto). Presenti ombrelloni, vasche trampolini e scivoli, le piscine premettono di abbassare il costo del biglietto per gli ingressi dopo le 14. Ed esistono anche gli abbonamenti mensili per i frequentatori più assidui, o gli sconti pausa pranzo. Ad Arezzo è aperto anche il Blue Team, il multiparco con piscina di via Tarlati. Qui bastano 4 euro e 50 centesimi nei feriali (6 nel weekend) per il solo ingresso, ma il costo sale se si aggiungono i lettini e gli ombrelloni.

Vasche e lettini si trovano anche in tutta la provincia. Al via la stagione delle piscine in Valdichiana: ha riaperto l’impianto Monti del Parterre di Cortona, idem dicasi per la piscina comunale di Foiano della Chiana (ingresso 7 euro fino al venerdì). Qui l’orario sarà continuato tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:30. Una notizia attesa da tutta la comunità, che segna ufficialmente l’inizio di una stagione all’insegna dello sport, del relax e del divertimento. Grazie all’intenso lavoro di questi anni, portato avanti dall’Amministrazione comunale in sinergia con il nuovo gestore – l’Associazione Temporanea d’Impresa formata da Virtus Buonconvento e Arezzo Nuoto – la piscina di via Antica è pronta ad accogliere bambini, famiglie e appassionati da tutto il territorio.

In Casentino una pietra miliare per una giornata rinfrescante è la piscina Molino delle Rocche di Talla, in Valdarno a Bucine La Chiocciola, poi le piscine La Vegas a San Giovanni. In Valtiberina l’acquapark Pincardini di Sansepolcro. Oltre alle piscine pubbliche, ci sono anche tanti circoli privati che offrono la possibilità di campi solari per bambini durante l’estate, e poi gli agriturismi con piscina disseminati in tutta la provincia.

Non si paga il biglietto per un tuffo nelle acque del torrente Corsalone in Casentino o del Ciuffenna a Loro dove soprattutto nel fine settimana aumentano le presenze.