L’area ex mattatoio si trasforma. Nuova azienda e posti di lavoro

Simbolica posa della prima pietra, ieri mattina a San Giovanni, per la costruzione della nuova sede della Visia Lab, azienda toscana leader nella diagnostica in vitro e tra le realtà più dinamiche e proiettate all’internazionalizzazione del territorio. Sorgerà nell’area dell’ex mattatoio ormai dismesso da tantissimi anni in Via Concetto Marchesi, sarà circa quattro volte più grande rispetto all’attuale edificio presente a poche centinaia di metri in Via Martiri della Libertà e vedrà, all’atto del suo insediamento, anche l’assunzione di altre 5-8 unità operative in una superficie totale di 2600 metri quadrati con un ampia aree verde e che ospiterà laboratori all’avanguardia, spazi produttivi, uffici progettati all’insegna della sostenibilità e aree dedicate alla ricerca e sviluppo. Presenti alla cerimonia il Valentina Vadi, sindaco di San Giovanni, Daniele Gualdani, presidente del gruppo zonale Valdarno di Confindustria Toscana Sud, Alessandro Foggi, founder e socio di maggioranza di Visia Lab, Massimo Donnini, presidente e amministratore delegato di Visia Lab oltre all’architetto Giovanni Verniani, direttore dei lavori. "La posa della prima pietra del nuovo stabilimento di Visia Lab a San Giovanni – commenta il sindaco Valentina Vadi – è un momento molto importante per l’intera comunità cittadina. Così si rafforza il polo tecnologico a sud della città e, soprattutto, si consolida l’investimento di Visia Lab nel nostro territorio. San Giovanni Valdarno si configura con due aree produttive strategiche a nord e a sud della città. Per noi è un traguardo di rilievo, frutto della stretta collaborazione tra l’Amministrazione comunale e le realtà produttive del territorio. In questo contesto, assume particolare valore la riqualificazione dell’ex area pubblica che ospitava il mattatoio comunale, dismesso da anni, alienato attraverso asta pubblica e ora acquisito da Visia Lab. Un’intera area che sarà valorizzata dopo anni di inattività e incuria. Un sentito ringraziamento va a Visia Lab, Visia TopCon e in particolare ad Alessandro Foggi, che continua a credere nella nostra città e a investire concretamente nel suo futuro". Palpabile anche la soddisfazione di Massimo Donnini presidente e amministratore Delegato di Visia Lab: "La scelta di costruire la nuova sede proprio a San Giovanni – è un gesto di riconoscenza verso il territorio che ha creduto nel nostro progetto fin dall’inizio. Vogliamo continuare a crescere qui, dove siamo nati, e portare nel mondo l’eccellenza del Valdarno". Il taglio del nastro del nuovo stabilimento è previsto per l’aprile del 2026.